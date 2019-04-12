Хакеры Anonymous грозят правительству Великобритании расплатой из-за ареста Ассанжа





В обращении, появившемся на портале Anonymous, хакеры отметили, что пришло время «встать и бороться», и призвали общество объединиться. По мнению участников кибергруппировки, Ассанж попал в немилость властей, так как старался разоблачать преступления и левых, и правых. Основателя WikiLeaks после обнародования переписки Хиллари Клинтон власть имущие бездоказательно признали «агентом Кремля». Однако большинство людей считают его настоящим журналистом, честно выполняющим свою работу, не боящимся разоблачать случаи коррупции в «верхах».Активисты считают, что Ассанж популярен в кругах, способных рассмотреть правду в пелене пропаганды, оправдывающей политику США и их союзников. Хакеры призывают общественность воспротивиться властям и смело выразить свое мнение по поводу происходящего. Они уверены, это может помочь освобождению известного журналиста, отправленного в камеру предварительного заключения одного из участков полиции Лондона.