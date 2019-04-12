Хакеры Anonymous грозят правительству Великобритании расплатой из-за ареста Ассанжа
Хакеры из группировки Anonymous потребовали от правительства Великобритании освобождения Джулиана Ассанжа, задержанного в посольстве Эквадора. Участники киберкоманды пригрозили властям расплатой, если основатель WikiLeaks не выйдет на свободу.
В обращении, появившемся на портале Anonymous, хакеры отметили, что пришло время «встать и бороться», и призвали общество объединиться. По мнению участников кибергруппировки, Ассанж попал в немилость властей, так как старался разоблачать преступления и левых, и правых. Основателя WikiLeaks после обнародования переписки Хиллари Клинтон власть имущие бездоказательно признали «агентом Кремля». Однако большинство людей считают его настоящим журналистом, честно выполняющим свою работу, не боящимся разоблачать случаи коррупции в «верхах».
Активисты считают, что Ассанж популярен в кругах, способных рассмотреть правду в пелене пропаганды, оправдывающей политику США и их союзников. Хакеры призывают общественность воспротивиться властям и смело выразить свое мнение по поводу происходящего. Они уверены, это может помочь освобождению известного журналиста, отправленного в камеру предварительного заключения одного из участков полиции Лондона.
В обращении, появившемся на портале Anonymous, хакеры отметили, что пришло время «встать и бороться», и призвали общество объединиться. По мнению участников кибергруппировки, Ассанж попал в немилость властей, так как старался разоблачать преступления и левых, и правых. Основателя WikiLeaks после обнародования переписки Хиллари Клинтон власть имущие бездоказательно признали «агентом Кремля». Однако большинство людей считают его настоящим журналистом, честно выполняющим свою работу, не боящимся разоблачать случаи коррупции в «верхах».
Активисты считают, что Ассанж популярен в кругах, способных рассмотреть правду в пелене пропаганды, оправдывающей политику США и их союзников. Хакеры призывают общественность воспротивиться властям и смело выразить свое мнение по поводу происходящего. Они уверены, это может помочь освобождению известного журналиста, отправленного в камеру предварительного заключения одного из участков полиции Лондона.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:38