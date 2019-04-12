HTC готовит к выпуску смартфон средней цены с чипсетом Snapdragon 710
Тайваньский производитель HTC Corporation готовит к выпуску смартфон с чипсетом Snapdragon 710. Несмотря на финансовые трудности, компания все равно пытается выпускать устройства средней цены.
Новинка появилась в базе данных тестирования производительности Geekbench, где была под номером модели HTC 2Q7A100. В отчете о телефоне указываются его характеристики. Он работает на операционной системе Android 9, оперативная память - 6 гигабайт. Восьмиядерный процессор Snapdragon 710 функционирует с частотой 1,71 Гигагерц.
Так как производитель HTC уже тестирует новый смартфон, специалисты предполагают, что ее презентация может состояться уже в ближайшие месяцы.
Новинка появилась в базе данных тестирования производительности Geekbench, где была под номером модели HTC 2Q7A100. В отчете о телефоне указываются его характеристики. Он работает на операционной системе Android 9, оперативная память - 6 гигабайт. Восьмиядерный процессор Snapdragon 710 функционирует с частотой 1,71 Гигагерц.
Так как производитель HTC уже тестирует новый смартфон, специалисты предполагают, что ее презентация может состояться уже в ближайшие месяцы.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:34