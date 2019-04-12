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Windows после установки обновлений стал медленнее загружаться

Windows после установки обновлений в апреле текущего года начал загружаться медленнее. Причиной стал конфликт операционной системы с антивирусами сторонних разработчиков.

Windows после установки обновлений стал медленнее загружаться

После обновлений в апреле 2019 года пользователи Windows столкнулись с некоторыми проблемами при загрузке операционной системы и замедлением ее работы. Возможной причиной неполадок в работе может быть конфликт системы с антивирусами, в особенности с продуктами компаний Sophos и Avast. Представители этих программ получили большое количество жалоб от пользователей Windows. Также пользователи Сети призывают временно отложить установку обновлений оперативной системы.

По данным компаний Sophos, конфликты происходят с обновлениями безопасности KB4493450 и KB4493448. Avast сообщает, что проблема с их программами вызвана патчами под номерами KB4493448 и KB4493472. Также компания заявила, что в случае установки KB4493509 для Windows 10 и для Windows 7 KB4493472 и KB4493448 — система начинает медленнее работать.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:12

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