Учёные рассказали, как рост человека влияет на продолжительность жизни





Нидерландские исследователи Ллойд Брандт и Пит ван ден Брандт, представляющие Маастрихтский университет, смогли ответить на данный вопрос. В своей научной работе эксперты проанализировали состояние не менее 7 тысяч мужчин и женщин преклонного возраста. Затем, ученые следили за испытумемыми на протяжении более 15 лет, выяснив интересные факты.Лишь 35% женщин и 17% мужчин дожили до 90 лет: если же учитывался рост участников опыта, то женщины с ростом 175 см и выше, почти на 30% чаще доживали до этого возраста. Помимо этого, в итогах экспериментах также стоит учитывать такой фактор, как избыток или недостаток веса. Женщины, поправляющиеся после 20 лет, как правило, не были долгожителями. Примечательно, что у мужчин ученые не выявили влияние роста на продолжительность жизни.