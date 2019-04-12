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Учёные рассказали, как рост человека влияет на продолжительность жизни

Ученые провели очередное исследование, попытавшись выяснить, влияет ли человеческий рост на продолжительность жизни. По мнению зарубежных психотерапевтов, люди с низким ростом, как правило, имеют комплексы из-за этого, создающие прецедент для развития депрессии или других отклонений.
Учёные рассказали, как рост человека влияет на продолжительность жизни

Нидерландские исследователи Ллойд Брандт и Пит ван ден Брандт, представляющие Маастрихтский университет, смогли ответить на данный вопрос. В своей научной работе эксперты проанализировали состояние не менее 7 тысяч мужчин и женщин преклонного возраста. Затем, ученые следили за испытумемыми на протяжении более 15 лет, выяснив интересные факты.

Лишь 35% женщин и 17% мужчин дожили до 90 лет: если же учитывался рост участников опыта, то женщины с ростом 175 см и выше, почти на 30% чаще доживали до этого возраста. Помимо этого, в итогах экспериментах также стоит учитывать такой фактор, как избыток или недостаток веса. Женщины, поправляющиеся после 20 лет, как правило, не были долгожителями. Примечательно, что у мужчин ученые не выявили влияние роста на продолжительность жизни.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:29

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