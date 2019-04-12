Юрий Гальцев опровергает роман с молодой актрисой





Сегодня Юрий Гальцев отмечает свое 58-летие. Точно в день, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, родился известный юморист. Его матери порекомендовали дать сыну имя Гагарина, чтобы подчеркнуть исторический момент.Сперва Гальцев получил диплом машиностроительного института, а потом уехал в Ленинград учиться актерскому мастерству. Эта деятельность и принесла ему всенародную любовь. В 90-е годы артист попал в «Аншлаг» и «Смехопанорму». Эти передачи зрители очень любили, узнавали участников на улицах и просили автографы.У известного комика двое детей. Сын Михаил прошел долгий и непростой путь от наркозависимости к выздоровлению. На данный момент молодой человек сам оказывает помощь попавшим в подобную ситуацию, работая волонтером в движении «Стоп-наркотик». Артист долгое время не афишировал факт зависимости сына, но не бросил его в сложный момент. Он приезжал проведать молодого человека, играл на гитаре, шутил и всячески поддерживал.Во втором браке Юрий Гальцев воспитал дочь. Девушка стала фитнес-тренером. Жена юмориста Ирина Ракшина отмечает: «Сейчас у нас в семье все в порядке».В Сети давно появились слухи о том, что Юрий Гальцев имеет роман с Марией Насыровой, актрисой театра, где он работает худруком. Артист эту информацию не комментирует, отвечая, что он семейный человек, а эта девушка годится ему в дочери. Некоторые считают, что эти взаимоотношения – «утка» для пиара театра.