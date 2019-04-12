Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Исследование, представленное на EuroPrevent-2019, ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов, доказывает положительное влияние на продолжительность жизни увеличения мышечной массы. Однако не все способы поднятия тяжести, предупреждают эксперты, одинаково полезны.
Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет. Добровольцы проходили тесты на максимальную мышечную силу с использованием упражнений в вертикальном ряду. Наибольшее значение, достигнутое после 2-3 попыток увеличения нагрузки, считалось максимальным показателем мощности на килограмм массы тела.
Показатель для женщин составлял 1,4 Вт/кг, а для мужчин – 2,5 Вт/кг. У участников эксперимента, имевших максимальную мышечную силу выше среднего для своего пола, наблюдалась лучшая выживаемость. Как отметил автор исследования Клаудио Гил Араужо, его работа доказывает, что люди с большей мышечной силой имеют тенденцию жить дольше. Профессор рекомендует врачам-кардиологам «подумать об измерении мышечной силы у своих пациентов и советовать им больше силовых тренировок». Для достижения оптимальных результатов при выполнении упражнений человек должен выйти за рамки типичных для себя занятий и прибавить к ним скорость и увеличить нагрузку.
Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет. Добровольцы проходили тесты на максимальную мышечную силу с использованием упражнений в вертикальном ряду. Наибольшее значение, достигнутое после 2-3 попыток увеличения нагрузки, считалось максимальным показателем мощности на килограмм массы тела.
Показатель для женщин составлял 1,4 Вт/кг, а для мужчин – 2,5 Вт/кг. У участников эксперимента, имевших максимальную мышечную силу выше среднего для своего пола, наблюдалась лучшая выживаемость. Как отметил автор исследования Клаудио Гил Араужо, его работа доказывает, что люди с большей мышечной силой имеют тенденцию жить дольше. Профессор рекомендует врачам-кардиологам «подумать об измерении мышечной силы у своих пациентов и советовать им больше силовых тренировок». Для достижения оптимальных результатов при выполнении упражнений человек должен выйти за рамки типичных для себя занятий и прибавить к ним скорость и увеличить нагрузку.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:03