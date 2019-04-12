АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Исследование, представленное на EuroPrevent-2019, ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов, доказывает положительное влияние на продолжительность жизни увеличения мышечной массы. Однако не все способы поднятия тяжести, предупреждают эксперты, одинаково полезны.
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет. Добровольцы проходили тесты на максимальную мышечную силу с использованием упражнений в вертикальном ряду. Наибольшее значение, достигнутое после 2-3 попыток увеличения нагрузки, считалось максимальным показателем мощности на килограмм массы тела.

Показатель для женщин составлял 1,4 Вт/кг, а для мужчин – 2,5 Вт/кг. У участников эксперимента, имевших максимальную мышечную силу выше среднего для своего пола, наблюдалась лучшая выживаемость. Как отметил автор исследования Клаудио Гил Араужо, его работа доказывает, что люди с большей мышечной силой имеют тенденцию жить дольше. Профессор рекомендует врачам-кардиологам «подумать об измерении мышечной силы у своих пациентов и советовать им больше силовых тренировок». Для достижения оптимальных результатов при выполнении упражнений человек должен выйти за рамки типичных для себя занятий и прибавить к ним скорость и увеличить нагрузку.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft экспериментирует с планшетами
«Если тебе плюют в спину – значит, ты
Стало известно, какие зарплаты получают
Способность поднимать тяжести может
Елизавета II занялась подготовкой Кейт
Эксперты назвали 11 функций Android,
Ольга Орлова призналась, что "Дом-2"
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были
Марине Африкантовой стало плохо из-за
Александр Буйнов выразил свое
Дизайнер показал, как будет выглядеть
Любовь Успенская провела «три
Участница проекта "Дом-2" Виктория
Анастасия Волочкова прокомментировала
32-летняя жительница России делает из
Филипп Киркоров написал песню для
Компания Acer представила игровой
Ольга Орлова продемонстрировала новый
PUBG начали запрещать в мире из-за
Саша Черно опасается, что беременна от
Шоу "Бородина против Бузовой"
Зрители раскритиковали образы Тимона и
Эксперты назвали все виды чая, полезные
«Мы расстаёмся!»: Ксения Бородина
Рамзан Кадыров просит простить Чечне
Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов
Создан стройматериал прочнее стекла
Марианна Максимовская впервые вышла в
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель
Стало известно, на каких автомобилях
Просмотреть все новости