Способность поднимать тяжести может продлить жизнь





Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет. Добровольцы проходили тесты на максимальную мышечную силу с использованием упражнений в вертикальном ряду. Наибольшее значение, достигнутое после 2-3 попыток увеличения нагрузки, считалось максимальным показателем мощности на килограмм массы тела.Показатель для женщин составлял 1,4 Вт/кг, а для мужчин – 2,5 Вт/кг. У участников эксперимента, имевших максимальную мышечную силу выше среднего для своего пола, наблюдалась лучшая выживаемость. Как отметил автор исследования Клаудио Гил Араужо, его работа доказывает, что люди с большей мышечной силой имеют тенденцию жить дольше. Профессор рекомендует врачам-кардиологам «подумать об измерении мышечной силы у своих пациентов и советовать им больше силовых тренировок». Для достижения оптимальных результатов при выполнении упражнений человек должен выйти за рамки типичных для себя занятий и прибавить к ним скорость и увеличить нагрузку.