Ольга Орлова призналась, что "Дом-2" закроют в конце 2019 года ради нового телешоу
Телеведущая Ольга Орлова ответила на интересовавший многих очень давно вопрос по поводу закрытия проекта "Дом-2". Звезда подтвердила, что телестройка закончит свое существование в конце 2019 года, однако вместо него, скорее всего, фанаты увидят новое телешоу или же кардинальную перезагрузку уже знакомого проекта.
Ольга Орлова в интервью намекнула, что действительно "Дом-2" в привычном своем виде очень скоро перестанет существовать. У телеведущей поинтересовались, когда же эфиры подойдут к концу, ведь руководство уже буквально "из пальца высасывает" новые сюжеты, не показывая ничего интересного. Запланирован конец проекта, как оказалось, на конец этого года.
Однако останавливаться на достигнутом организаторы не будут, добавила Орлова. "Дом-2" либо переживет полную перезагрузку, либо вместо него создадут что-то новое и интересное. В любом случае, в 2020 году зрителей ждет "горячее" телешоу.
Ольга Орлова в интервью намекнула, что действительно "Дом-2" в привычном своем виде очень скоро перестанет существовать. У телеведущей поинтересовались, когда же эфиры подойдут к концу, ведь руководство уже буквально "из пальца высасывает" новые сюжеты, не показывая ничего интересного. Запланирован конец проекта, как оказалось, на конец этого года.
Однако останавливаться на достигнутом организаторы не будут, добавила Орлова. "Дом-2" либо переживет полную перезагрузку, либо вместо него создадут что-то новое и интересное. В любом случае, в 2020 году зрителей ждет "горячее" телешоу.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:54