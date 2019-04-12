Виктория Макарская поделилась своими секретами красоты

Это простые домашние рецепты, которые может применить любая девушка, желающая подправить свой внешний вид. Певица пишет, что как только тело перестает ей нравиться, она спешит на рынок и покупает сельдерей и петрушку, которые позаботятся о том, чтобы вывести ненужную жидкость из организма. Звезда постоянно вводит в свой рацион огурцы, салаты и тыкву. Так она справляется с лишним весом, если таковой появляется.Также Макарская отметила важность здорового образа жизни: «Не курю. Иначе все остальное бесполезно. Если пью спиртное, то только по острой необходимости и исключительно в дозах лекарственных (не больше 1 рюмки крепкого напитка) и только натуральные красные вина, не больше бокала».Виктория Макарская начинает свой день с двух стаканов воды с десятиминутным перерывом натощак с небольшим количеством морской соли. После чего следует завтрак – замоченная в кефире с вечера гречневая крупа.Важной частью образа жизни звезды является духовность. Она пишет и о пользе молитвы, и о прощении, и о негативном влиянии зависти.