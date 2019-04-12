Марине Африкантовой стало плохо из-за новости о гибели Татьяны Владимировны Африкантовой

Вчера с самого утра поклонники начали обсуждать в Сети новость, которую опубликовала некая НикаАфро. Девушка написала, что Татьяны Владимировны якобы больше нет, пожелав ей, по традиции, чтобы земля была пухом. Тем не менее, сама Татьяна Африкантова долго не выходила на связь, чем еще больше взволновала своих фанатов. Многие отмечали, что у них даже поднялось давление, ведь продолжением стала новость о том, что мать одной из проектанток попала под поезд в Туапсе, куда отправилась отдыхать.Тем не менее, вечером поклонники все же увидели и услышали Татьяну Владимировну. Экс-участница реалити сообщила, что чувствует она себя хорошо, умирать не собирается, а на бывшую подругу намерена подать в суд. Африкантова-старшая добавила, что ее 93-летний отец мог бы не пережить подобных новостей, не учитывая то, что ее дочь едва не потеряла сознание, когда узнала о гибели самого близкого человека.Марина Африкантова живет в Периметре проекта "Дом-2", где участники не имеют доступа к мобильным телефонам, а потому пообщаться с родственниками для них становится несколько проблематично.