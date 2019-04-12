АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Поклонники раскритиковали похудевшую на 10 кг Ляйсан Утяшеву

Знаменитая гимнастка и супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева призналась фанатам в личном блоге Instagram, что ей удалось сбросить 10 кг. Поклонники восприняли новость звезды неоднозначно, раскритиковав ее «методы».

Поклонники раскритиковали похудевшую на 10 кг Ляйсан Утяшеву

Артистка разместила в личном аккаунте ролик, где благодарит зрителей Санкт-Петербурга за внимание и сообщает о результатах похудения. По словам Ляйсан Утяшевой, ей удалось сбросить 10 кг благодаря собственной системе питания, не прибегая за помощь к диетологам.

Подписчики страницы знаменитости поспешили отреагировать на новость кумира. Некоторые посчитали, что жена шоумена Воли смогла похудеть с помощью хирургического вмешательства: «На 10??? Ребра вынули???». Комментаторы посоветовали звезде больше не худеть, ведь она и так выглядит хорошо: «Зачем было худеть?», «Надеемся, что такая худоба не будет вредна для здоровья».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые обнаружили новые
Хакеры Anonymous грозят правительству
Учёные рассказали, как рост человека
В Сеть попал телефонный разговор Саши
Специалисты назвали лучшие места в
Компания Chevrolet опубликовала первые
Поклонники раскритиковали похудевшую на
Раскрыта опасность морской соли
Ученые выяснили, что больше всего
Снизилась цена на 13-дюймовый MacBook
Netflix выпустит печатный журнал для
В Роструде заявили об увеличении
Французские ученые показали фото
Виктория Макарская поделилась своими
Microsoft экспериментирует с планшетами
«Если тебе плюют в спину – значит, ты
Стало известно, какие зарплаты получают
Способность поднимать тяжести может
Елизавета II занялась подготовкой Кейт
Эксперты назвали 11 функций Android,
Ольга Орлова призналась, что "Дом-2"
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были
Марине Африкантовой стало плохо из-за
Александр Буйнов выразил свое
Дизайнер показал, как будет выглядеть
Любовь Успенская провела «три
Участница проекта "Дом-2" Виктория
Анастасия Волочкова прокомментировала
32-летняя жительница России делает из
Филипп Киркоров написал песню для
Просмотреть все новости