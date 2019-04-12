Поклонники раскритиковали похудевшую на 10 кг Ляйсан Утяшеву

Артистка разместила в личном аккаунте ролик, где благодарит зрителей Санкт-Петербурга за внимание и сообщает о результатах похудения. По словам Ляйсан Утяшевой, ей удалось сбросить 10 кг благодаря собственной системе питания, не прибегая за помощь к диетологам.Подписчики страницы знаменитости поспешили отреагировать на новость кумира. Некоторые посчитали, что жена шоумена Воли смогла похудеть с помощью хирургического вмешательства: «На 10??? Ребра вынули???». Комментаторы посоветовали звезде больше не худеть, ведь она и так выглядит хорошо: «Зачем было худеть?», «Надеемся, что такая худоба не будет вредна для здоровья».