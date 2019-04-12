Поклонники раскритиковали похудевшую на 10 кг Ляйсан Утяшеву
Знаменитая гимнастка и супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева призналась фанатам в личном блоге Instagram, что ей удалось сбросить 10 кг. Поклонники восприняли новость звезды неоднозначно, раскритиковав ее «методы».
Артистка разместила в личном аккаунте ролик, где благодарит зрителей Санкт-Петербурга за внимание и сообщает о результатах похудения. По словам Ляйсан Утяшевой, ей удалось сбросить 10 кг благодаря собственной системе питания, не прибегая за помощь к диетологам.
Подписчики страницы знаменитости поспешили отреагировать на новость кумира. Некоторые посчитали, что жена шоумена Воли смогла похудеть с помощью хирургического вмешательства: «На 10??? Ребра вынули???». Комментаторы посоветовали звезде больше не худеть, ведь она и так выглядит хорошо: «Зачем было худеть?», «Надеемся, что такая худоба не будет вредна для здоровья».
Артистка разместила в личном аккаунте ролик, где благодарит зрителей Санкт-Петербурга за внимание и сообщает о результатах похудения. По словам Ляйсан Утяшевой, ей удалось сбросить 10 кг благодаря собственной системе питания, не прибегая за помощь к диетологам.
Подписчики страницы знаменитости поспешили отреагировать на новость кумира. Некоторые посчитали, что жена шоумена Воли смогла похудеть с помощью хирургического вмешательства: «На 10??? Ребра вынули???». Комментаторы посоветовали звезде больше не худеть, ведь она и так выглядит хорошо: «Зачем было худеть?», «Надеемся, что такая худоба не будет вредна для здоровья».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:02