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Раскрыта опасность морской соли

Группа специалистов из международной компании Nature Publishing Group (NPG) после проведения исследований раскрыла опасность морской соли. Выяснилось, что содержание большого количества микропластика делает ее вредной для человеческого организма.
Раскрыта опасность морской соли

Эксперты исследовали около 50 разных образцов морской соли, которую можно купить в обычных магазинах. Оказалось, что в 15 пачках были обнаружены мелкие частицы пластика, которые считаются опасными для человеческого организма.

Кроме того, авторы исследования нашли частицы упаковочного материала и разных плеток в морской соли. Специалисты уверенны, что причина этому – выброс мусора в Мировой океан. Они отмечают, что периодичное употребление морской соли за год накопит около 1 тысячи мелких частиц пластика в организме.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:55

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