Раскрыта опасность морской соли





Эксперты исследовали около 50 разных образцов морской соли, которую можно купить в обычных магазинах. Оказалось, что в 15 пачках были обнаружены мелкие частицы пластика, которые считаются опасными для человеческого организма.Кроме того, авторы исследования нашли частицы упаковочного материала и разных плеток в морской соли. Специалисты уверенны, что причина этому – выброс мусора в Мировой океан. Они отмечают, что периодичное употребление морской соли за год накопит около 1 тысячи мелких частиц пластика в организме.