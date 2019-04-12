АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

«Если тебе плюют в спину – значит, ты идешь вперед»: Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров объяснил феномен шоу

Валерий Комиссаров стал гостем программы "Судьба человека", где поделился своими мыслями касательно популярности телестройки. Телеведущий отметил, когда он создавал шоу, там все было по-другому.
«Если тебе плюют в спину – значит, ты идешь вперед»: Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров объяснил феномен шоу

Валерий Комиссаров отметил, что делал проект "Дом-2" для людей, зрителям всегда нравится наблюдать за переплетением чужих судеб. Правда, в первые годы он не был таким "аморальным", добавил телеведущий. На самом первом "Доме-1" ведущими были Николай Басков и Светлана Хоркина. Артист до сих пор благодарен Комиссарову за возможность побывать в этой роли. С появлением Бородиной и Собчак концепция немного изменилась. К примеру, Май Абрикосов был романтическим персонажем, пользовавшимся большой популярностью у девушек, Бородина - прорабом на стройке, Собчак - начальницей пионерлагеря, а Меньшиков Степан - безобидным шутником и весельчаком.

«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект. Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится. Если люди каждый день у экранов, значит, им этот проект по душе. Согласен, что шоу всегда было скандальным и его многие осуждали. Но если тебе плюют в спину – значит, ты идешь вперед. Народу нравится наблюдать за переплетением чужих судеб. Во времена, когда я отвечал за проект, там, конечно, не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было как: оскорбил женщину – наказание, драка – наказание. Я, конечно, никого не осуждаю, но все же», – сказал Комиссаров.

Валерий Комиссаров убежден, если телестройку смотрят на протяжении уже 15 лет, значит она интересна людям, а потому есть смысл продолжать. Со временем шоу стало аморальным, однако сам телеведущий никого не осуждает.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft экспериментирует с планшетами
«Если тебе плюют в спину – значит, ты
Стало известно, какие зарплаты получают
Способность поднимать тяжести может
Елизавета II занялась подготовкой Кейт
Эксперты назвали 11 функций Android,
Ольга Орлова призналась, что "Дом-2"
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были
Марине Африкантовой стало плохо из-за
Александр Буйнов выразил свое
Дизайнер показал, как будет выглядеть
Любовь Успенская провела «три
Участница проекта "Дом-2" Виктория
Анастасия Волочкова прокомментировала
32-летняя жительница России делает из
Филипп Киркоров написал песню для
Компания Acer представила игровой
Ольга Орлова продемонстрировала новый
PUBG начали запрещать в мире из-за
Саша Черно опасается, что беременна от
Шоу "Бородина против Бузовой"
Зрители раскритиковали образы Тимона и
Эксперты назвали все виды чая, полезные
«Мы расстаёмся!»: Ксения Бородина
Рамзан Кадыров просит простить Чечне
Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов
Создан стройматериал прочнее стекла
Марианна Максимовская впервые вышла в
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель
Стало известно, на каких автомобилях
Просмотреть все новости