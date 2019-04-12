«Если тебе плюют в спину – значит, ты идешь вперед»: Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров объяснил феномен шоу

«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект. Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится. Если люди каждый день у экранов, значит, им этот проект по душе. Согласен, что шоу всегда было скандальным и его многие осуждали. Но если тебе плюют в спину – значит, ты идешь вперед. Народу нравится наблюдать за переплетением чужих судеб. Во времена, когда я отвечал за проект, там, конечно, не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было как: оскорбил женщину – наказание, драка – наказание. Я, конечно, никого не осуждаю, но все же», – сказал Комиссаров.





Валерий Комиссаров отметил, что делал проект "Дом-2" для людей, зрителям всегда нравится наблюдать за переплетением чужих судеб. Правда, в первые годы он не был таким "аморальным", добавил телеведущий. На самом первом "Доме-1" ведущими были Николай Басков и Светлана Хоркина. Артист до сих пор благодарен Комиссарову за возможность побывать в этой роли. С появлением Бородиной и Собчак концепция немного изменилась. К примеру, Май Абрикосов был романтическим персонажем, пользовавшимся большой популярностью у девушек, Бородина - прорабом на стройке, Собчак - начальницей пионерлагеря, а Меньшиков Степан - безобидным шутником и весельчаком.Валерий Комиссаров убежден, если телестройку смотрят на протяжении уже 15 лет, значит она интересна людям, а потому есть смысл продолжать. Со временем шоу стало аморальным, однако сам телеведущий никого не осуждает.