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Ученые выяснили, что больше всего раздражает хозяев в их гостях

В Великобритании ученые выяснили, что больше всего раздражает хозяев в их гостях. Также специалисты рассказали несколько правил, которые следует соблюдать придя в чужой дом.

Ученые выяснили, что больше всего раздражает хозяев в их гостях

Научные работники выяснили, что большое раздражение у хозяев вызывает то, что люди придя в гости сразу же просят пароль от Wi-Fi. Ученые отметили, что, согласно правилам приличия, необходимо подождать хотя бы 30 минут, прежде чем начинать пользоваться Интернетом. Также вывести из себя может хозяина дома и то, что товарищи забывают смывать унитаз после использования и входят в закрытые зоны его жилья.

Если гость позволяет себе нецензурную брань в присутствии хозяина дома, он может воспринять это как личное оскорбление и неуважение. Также невымытые руку после улицы или нежелание надеть комнатные тапочки могут раздражать владельца жилья. Научные работники рассказали, что придя в чужой дом лучше все не пользоваться смартфоном без необходимости, не затрагивать темы, которые могут быть кому-то неприятны и помогать накрывать на стол.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:49

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