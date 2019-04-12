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Участница проекта "Дом-2" Виктория Романец похвасталась идеальной формой

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец решила продемонстрировать фанатам, что сейчас она находится в просто таки идеальной форме. На своей странице в Instagram звезда опубликовала короткий ролик, где сняла себя перед зеркалом.
Участница проекта "Дом-2" Виктория Романец похвасталась идеальной формой

На кадрах Виктория Романец предстала в спортивных брюках и бюстгальтере черного цвета. Звезда чуть приспустила одежду, показав нижнее белье, а грудь прикрыла руками. В комментариях звезда "Дома-2" отметила, что закончила курс массажей и обертываний, потому сейчас довольна своим телом.

Супруга Антона Гусева недавно оказалась в центре скандала после того, как ее бывшая подруга, по словам Романец, опубликовала в Сети видео, на котором девушка голая и пьяная ругается матом, а также пачкает белье и предметы в доме своей кровью. В ответ проектантка написала пост в Instagram, где заявила, что события происходили 2,5 года назад.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:27

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