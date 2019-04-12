Netflix выпустит печатный журнал для представителей ТВ и кино





Первый номер печатного издания планируют выпустить в свет в июне. Netflix расскажет в своем журнале о людях, работающих над лучшими проектами компании. Над Wide будут трудиться фотографы, писатели, команда креативщиков. Тираж издания и частота его выхода пока неизвестна.Разработчики не планируют продавать новинку, а начнут распространять ее бесплатно среди представителей телевидения и киноиндустрии. Этим Netflix намерена привлечь внимание к своим продуктам, готовящимся к представлению на «Эмми-2019», профессионалов.