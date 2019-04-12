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Netflix выпустит печатный журнал для представителей ТВ и кино

Калифорнийская компания Netflix намерена организовать выпуск печатного журнала под названием Wide. Благодаря новому проекту хочет продвигать фильмы и сериалы собственного производства.
Netflix выпустит печатный журнал для представителей ТВ и кино

Первый номер печатного издания планируют выпустить в свет в июне. Netflix расскажет в своем журнале о людях, работающих над лучшими проектами компании. Над Wide будут трудиться фотографы, писатели, команда креативщиков. Тираж издания и частота его выхода пока неизвестна.

Разработчики не планируют продавать новинку, а начнут распространять ее бесплатно среди представителей телевидения и киноиндустрии. Этим Netflix намерена привлечь внимание к своим продуктам, готовящимся к представлению на «Эмми-2019», профессионалов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:39

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