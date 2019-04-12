Французские ученые показали фото «драконьего стекла» из России

«Готовьте снаряжение, белые ходоки близко… Вот то, что Джон Сноу называл "драконьим стеклом"», — гласит подпись к посту. Авторы также отметили, что камень доставлен из России, его родина – Кавказские горы.Камень обсидиан обладает необычной формой и цветом. Это застывшее вулканическое стекло, которое обычно имеет черную, серую или бурую окраску. Именно за его необычный вид его и назвали «драконьим стеклом»Белые ходоки — одни из обитателей миров "Игры Престолов". Они способны превратить живых в ходячих мертвецов. Белых ходоков можно победить только оружием, изготовленным из "драконьего стекла".14 апреля анонсирован выход первого эпизода заключительного сезона популярного сериала.