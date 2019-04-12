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Французские ученые показали фото «драконьего стекла» из России

Национальный центр научных исследований Франции выложил фото в Instagram с изображением предмета, который в сериале «Игра престолов» называли «драконьим стеклом». Это снимок коричневого обсидиана, который напоминает пламя огня.
Французские ученые показали фото «драконьего стекла» из России

«Готовьте снаряжение, белые ходоки близко… Вот то, что Джон Сноу называл "драконьим стеклом"», — гласит подпись к посту. Авторы также отметили, что камень доставлен из России, его родина – Кавказские горы.

Камень обсидиан обладает необычной формой и цветом. Это застывшее вулканическое стекло, которое обычно имеет черную, серую или бурую окраску. Именно за его необычный вид его и назвали «драконьим стеклом»

Белые ходоки — одни из обитателей миров "Игры Престолов". Они способны превратить живых в ходячих мертвецов. Белых ходоков можно победить только оружием, изготовленным из "драконьего стекла".

14 апреля анонсирован выход первого эпизода заключительного сезона популярного сериала.



 
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Общество / Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:28

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