Microsoft экспериментирует с планшетами Surface на базе чипа Snapdragon





Чип, установленный в прототипе планшета Surface, может похвастаться восемью 64-битными ядрами Qualcomm Kryo 495, объединенными с графическим ускорителем Adreno 680. В устройстве имеется поддержка ОЗУ LPDDR4x-2133, ПЗУ NVMe SSD и UFS 3.0. Процессор Snapdragon 8cx способен функционировать в коллаборации с модемом Snapdragon X55, обеспечивающим работу 5G-сетей со скоростью передачи информации до 7 Гбит/с.Экспериментальный планшет Microsoft благодаря такой «начинке» получит возможность поддерживать сетевую связь в любой точке при условии наличия покрытия мобильной сети формата 4G/LTE, 3G или 2G. Официальных комментариев по поводу готовящейся новинки компания пока не предоставила.