Microsoft экспериментирует с планшетами Surface на базе чипа Snapdragon
Корпорация Microsoft может выпустить новый планшет серии Surface, базирующийся вместо чипсета Intel Core i5 или Core i7 на процессоре производства Qualcomm. Разработчики, как утверждают источники, экспериментируют с устройствами на основе Snapdragon 8cx.
Чип, установленный в прототипе планшета Surface, может похвастаться восемью 64-битными ядрами Qualcomm Kryo 495, объединенными с графическим ускорителем Adreno 680. В устройстве имеется поддержка ОЗУ LPDDR4x-2133, ПЗУ NVMe SSD и UFS 3.0. Процессор Snapdragon 8cx способен функционировать в коллаборации с модемом Snapdragon X55, обеспечивающим работу 5G-сетей со скоростью передачи информации до 7 Гбит/с.
Экспериментальный планшет Microsoft благодаря такой «начинке» получит возможность поддерживать сетевую связь в любой точке при условии наличия покрытия мобильной сети формата 4G/LTE, 3G или 2G. Официальных комментариев по поводу готовящейся новинки компания пока не предоставила.
Чип, установленный в прототипе планшета Surface, может похвастаться восемью 64-битными ядрами Qualcomm Kryo 495, объединенными с графическим ускорителем Adreno 680. В устройстве имеется поддержка ОЗУ LPDDR4x-2133, ПЗУ NVMe SSD и UFS 3.0. Процессор Snapdragon 8cx способен функционировать в коллаборации с модемом Snapdragon X55, обеспечивающим работу 5G-сетей со скоростью передачи информации до 7 Гбит/с.
Экспериментальный планшет Microsoft благодаря такой «начинке» получит возможность поддерживать сетевую связь в любой точке при условии наличия покрытия мобильной сети формата 4G/LTE, 3G или 2G. Официальных комментариев по поводу готовящейся новинки компания пока не предоставила.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:14