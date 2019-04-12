Елизавета II занялась подготовкой Кейт Миддлтон к принятию короны





За последнее время 37-летняя Кейт Миддлтон вошла в круг доверия Елизаветы II. Изначально королева не была в восторге от выбора внука, но она смогла показать себя, как достойная кандидатура.Герцог и герцогиня Кембриджские переехали ближе к монаршей особе. Теперь они много времени проводят вместе, встречаются не только на мероприятиях, но и в неформальной обстановке.От инсайдеров известно, что Елизавета II часами общается с Кейт Миддлтон по поводу будущего монархии и готовит ее к принятию короны. Ранее в СМИ сообщалось, что королева хочет передать свое место сразу внуку, а не сыну. В любом случае, корону получит Миддлтон.