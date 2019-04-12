Эксперты назвали 11 функций Android, которым завидуют владельцы iPhone





Во-первых, в девайсах Apple нельзя убрать входящий вызов, так как вначале нужно отклонить его, а это неудобно. Во-вторых, «купертиновцам» следует избавиться от различных виджетов на рабочем столе, которые быстро разряжают аккумулятор. Помимо этого, стоит располагать иконки приложений так, чтобы это было удобно для каждого пользователя. В-третьих, эксперты хотели бы видеть в современных iPhone приемлемый доступ к файлам и папкам, поэтому разработчики должны присмотреться к популярным файловым менеджерам из App Store и сделать работу над ошибками в бесполезном приложении «Файлы». Темная тема оформления в телефонах с OLED-матрицами будет самым лучшим решением, так как это менее энергозатратный вариант.Среди системных настроек Android, которые бы могли появиться и в iOS, специалисты выделили умное отключение экрана, многополосный регулятор громкости и оставшееся время до полной зарядки аккумулятора. Изменение разрешения и индикатор регулировки громкости тоже будет полезным нововведением, считают аналитики.