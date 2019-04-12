АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Эксперты назвали 11 функций Android, которым завидуют владельцы iPhone

Не секрет, что в последние годы 2 самых популярных мобильных операционных систем iOS и Android постепенно сближаются, повторяя большую часть опций и возможностей друг за другой. Тем не менее, эксперты выделили 11 функций из Android, которых на данный момент точно не хватает владельцам флагманских iPhone.
Эксперты назвали 11 функций Android, которым завидуют владельцы iPhone

Во-первых, в девайсах Apple нельзя убрать входящий вызов, так как вначале нужно отклонить его, а это неудобно. Во-вторых, «купертиновцам» следует избавиться от различных виджетов на рабочем столе, которые быстро разряжают аккумулятор. Помимо этого, стоит располагать иконки приложений так, чтобы это было удобно для каждого пользователя. В-третьих, эксперты хотели бы видеть в современных iPhone приемлемый доступ к файлам и папкам, поэтому разработчики должны присмотреться к популярным файловым менеджерам из App Store и сделать работу над ошибками в бесполезном приложении «Файлы». Темная тема оформления в телефонах с OLED-матрицами будет самым лучшим решением, так как это менее энергозатратный вариант.

Среди системных настроек Android, которые бы могли появиться и в iOS, специалисты выделили умное отключение экрана, многополосный регулятор громкости и оставшееся время до полной зарядки аккумулятора. Изменение разрешения и индикатор регулировки громкости тоже будет полезным нововведением, считают аналитики.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft экспериментирует с планшетами
«Если тебе плюют в спину – значит, ты
Стало известно, какие зарплаты получают
Способность поднимать тяжести может
Елизавета II занялась подготовкой Кейт
Эксперты назвали 11 функций Android,
Ольга Орлова призналась, что "Дом-2"
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были
Марине Африкантовой стало плохо из-за
Александр Буйнов выразил свое
Дизайнер показал, как будет выглядеть
Любовь Успенская провела «три
Участница проекта "Дом-2" Виктория
Анастасия Волочкова прокомментировала
32-летняя жительница России делает из
Филипп Киркоров написал песню для
Компания Acer представила игровой
Ольга Орлова продемонстрировала новый
PUBG начали запрещать в мире из-за
Саша Черно опасается, что беременна от
Шоу "Бородина против Бузовой"
Зрители раскритиковали образы Тимона и
Эксперты назвали все виды чая, полезные
«Мы расстаёмся!»: Ксения Бородина
Рамзан Кадыров просит простить Чечне
Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов
Создан стройматериал прочнее стекла
Марианна Максимовская впервые вышла в
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель
Стало известно, на каких автомобилях
Просмотреть все новости