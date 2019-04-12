Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были замечены вместе





Джастин Тимберлейк и Джессика Бил начали свои отношения еще 2007 году. Спустя 5 лет исполнитель и звезда фильма "Блэйд: Троица" расстались, но буквально через несколько месяцев начали снова встречаться. В 2012 году знаменитости сыграли свадьбу, а через несколько лет у звездной пары родился сын Сайлас. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стараются не афишировать свою личную жизнь и очень редко появляются на публике вместе.Но недавно в Нью-Йорке актриса и исполнитель попали в объектив фотокамер. Певец устроил своей возлюбленной ужин в ресторан Catch. Для данного выхода Джессика Бил выбрала укороченные штаны черного цвета и белую футболку, а Джастин Тимберлейк надел рваные джинсы и клетчатый пиджак, его образ дополнила темно-синяя кепка.