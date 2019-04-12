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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были замечены вместе

Популярный певец Джастин Тимберлейк и знаменитая актриса Джессика Бил были замечены вместе. Пара попала в объектив фотокамер по пути в один из ресторанов Нью-Йорка.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были замечены вместе

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил начали свои отношения еще 2007 году. Спустя 5 лет исполнитель и звезда фильма "Блэйд: Троица" расстались, но буквально через несколько месяцев начали снова встречаться. В 2012 году знаменитости сыграли свадьбу, а через несколько лет у звездной пары родился сын Сайлас. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стараются не афишировать свою личную жизнь и очень редко появляются на публике вместе.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил были замечены вместе

Но недавно в Нью-Йорке актриса и исполнитель попали в объектив фотокамер. Певец устроил своей возлюбленной ужин в ресторан Catch. Для данного выхода Джессика Бил выбрала укороченные штаны черного цвета и белую футболку, а Джастин Тимберлейк надел рваные джинсы и клетчатый пиджак, его образ дополнила темно-синяя кепка.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:49

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