Ольга Орлова продемонстрировала новый образ для шоу «Бородина против Бузовой»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова в очередной раз поделилась с подписчиками не своими мыслями.
Несколько часов назад поющая телеведущая опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам свой новый образ для съемок телешоу «Бородина против Бузовой».
Под свежим снимком Ольга оставила пост, в котором вновь процитировала известнейшего английского писателя и поэта Оскара Уайльда.
Стоит отметить, что некоторым фолловерам новый пост телезнаменитости показался весьма подозрительным. По мнению читателей, у Ольги появился потенциальный возлюбленный, который не так давно преподнес ей огромную корзину красных роз, и именно ему Орлова посвящает свои записи.
Впрочем, внешний вид Ольги вызвал у интернет-пользователей куда больший интерес. Один за другим поклонники исполнительницы принялись буквально закидывать свою любимицу большим количеством приятных комментариев и сообщений.
К слову, за считанные часы новая публикация Ольги Орловой набрала больше 37 тысяч лайков.
Несколько часов назад поющая телеведущая опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам свой новый образ для съемок телешоу «Бородина против Бузовой».
Под свежим снимком Ольга оставила пост, в котором вновь процитировала известнейшего английского писателя и поэта Оскара Уайльда.
«Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины», - написала Орлова.
Стоит отметить, что некоторым фолловерам новый пост телезнаменитости показался весьма подозрительным. По мнению читателей, у Ольги появился потенциальный возлюбленный, который не так давно преподнес ей огромную корзину красных роз, и именно ему Орлова посвящает свои записи.
Впрочем, внешний вид Ольги вызвал у интернет-пользователей куда больший интерес. Один за другим поклонники исполнительницы принялись буквально закидывать свою любимицу большим количеством приятных комментариев и сообщений.
«Красивая, лучезарная, добрая, прекрасная во всем Ольга Орлова!!! От Вашей страницы заряжаешься хорошим настроением, вы настоящая и искренняя, побольше бы таких людей!», «Это они от зависти Ольга, вы прекрасно выглядите!!» - продолжают писать в Сети.
К слову, за считанные часы новая публикация Ольги Орловой набрала больше 37 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51