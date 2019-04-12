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Ольга Орлова продемонстрировала новый образ для шоу «Бородина против Бузовой»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова в очередной раз поделилась с подписчиками не своими мыслями.

Ольга Орлова продемонстрировала новый образ для шоу «Бородина против Бузовой»

Несколько часов назад поющая телеведущая опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам свой новый образ для съемок телешоу «Бородина против Бузовой».

Под свежим снимком Ольга оставила пост, в котором вновь процитировала известнейшего английского писателя и поэта Оскара Уайльда.

«Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины», - написала Орлова.

Стоит отметить, что некоторым фолловерам новый пост телезнаменитости показался весьма подозрительным. По мнению читателей, у Ольги появился потенциальный возлюбленный, который не так давно преподнес ей огромную корзину красных роз, и именно ему Орлова посвящает свои записи.

Ольга Орлова продемонстрировала новый образ для шоу «Бородина против Бузовой»

Впрочем, внешний вид Ольги вызвал у интернет-пользователей куда больший интерес. Один за другим поклонники исполнительницы принялись буквально закидывать свою любимицу большим количеством приятных комментариев и сообщений.

«Красивая, лучезарная, добрая, прекрасная во всем Ольга Орлова!!! От Вашей страницы заряжаешься хорошим настроением, вы настоящая и искренняя, побольше бы таких людей!», «Это они от зависти Ольга, вы прекрасно выглядите!!» - продолжают писать в Сети.

К слову, за считанные часы новая публикация Ольги Орловой набрала больше 37 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

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