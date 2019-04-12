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Александр Буйнов выразил свое восхищение снимком Светланы Лободы в Instagram

Александр Буйнов прокомментировал фото Светланы Лободы в сети Instagram. Певец высоко оценил внешность артистки и ее вокальные данные.
Александр Буйнов выразил свое восхищение снимком Светланы Лободы в Instagram

Светлана Лобода опубликовала новый снимок в сети Instagram, где она изображена в высоких сапогах-ботфортах, широкополой шляпе и удлиненном пиджаке с кожаным ремнем на талии. Сама Лобода предложила подписчикам угадать цель ее образа и подписала фото: «И куда это мы собрались?»

От комментария не удержался также Народный артист России Александр Буйнов. Он написал, что Светлане Лободе было бы достаточно просто ходить туда-сюда, чтобы представители мужского пола восхищались ею. «Но она еще и поет…» - отметил Буйнов.

Поклонники певицы также по достоинству оценили модный лук звезды. «Ну, просто бэнг бэнг бэнг на поражение, Светлана Сергеевна... Идеальная!», «Не знаю, куда вы собрались, Светлана Сергеевна, но челюсть у меня отвисла», - комментировали подписчики.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:43

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