Дизайнер показал, как будет выглядеть macOS, если ее совместить с iOS





Дизайнер из Германии Томас Вайнрих решил сделать обратное: перенести часть функций iPad на Mac. Таким образом, он предоставил сценарий, при котором macOS выглядела бы совсем по-другому, однако для этого требуется меньшая категоричность Apple в вопросе унификации ОС. Во-первых, «яблочной» компании необходимо отказаться от окон не во весь дисплей, так как они очень неэффективно расходуют полезное пространство. К примеру, на Mac есть возможность для двойного увеличения числа программ, которые способны одновременно работать на экране. Во-вторых, следует ввести меню многозадачности в стиле iOS, целью которого станет замена Mission Control.Последним нововведением Вайнрих станет система жестов, которая практически идеально реализована на macOS, однако и там есть над чем поработать, ведь данная функция нуждается в корректировке, подытожил дизайнер.