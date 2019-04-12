Любовь Успенская провела «три счастливых дня» с дочерью в Словении

В минувшем году с дочерью Успенской произошло несчастье, она неудачно упала с велосипеда, катаясь в горах Коста-Рики. Плаксина получила серьезные травмы лица, потеряла зубы. После инцидента «королева шансона» отправила 29-летнюю наследницу, справляющуюся с душевными переживаниями с помощью живописи, на реабилитацию в одну из клиник в Словении, а сама, по мере возможности, ее навещает.На снимке Успенская продемонстрировала момент их совместного времяпрепровождения. Фотограф запечатлел мать и дочь, застывших в нежных объятиях друг друга. Певица назвала три дня, проведенные с наследницей, одними из самых счастливых. Знаменитость вынуждена была покинуть родного человека из-за запланированного концерта в Москве, но пообещала вернуться, как только появится свободное время.Поклонники порадовались за артистку и выразили надежду на полное восстановление ее дочери. Многие заметили, что Плаксина, активно занимающаяся творчеством, в последнее время стала выглядеть намного лучше.