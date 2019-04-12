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Любовь Успенская провела «три счастливых дня» с дочерью в Словении

Любовь Успенская обнародовала в Instagram-профиле фото с дочерью Татьяной Плаксиной, сделанное в Словении. Певица счастлива, что смогла провести три дня с наследницей, и после концерта в Москве планирует вернуться к ней.
Любовь Успенская провела «три счастливых дня» с дочерью в Словении

В минувшем году с дочерью Успенской произошло несчастье, она неудачно упала с велосипеда, катаясь в горах Коста-Рики. Плаксина получила серьезные травмы лица, потеряла зубы. После инцидента «королева шансона» отправила 29-летнюю наследницу, справляющуюся с душевными переживаниями с помощью живописи, на реабилитацию в одну из клиник в Словении, а сама, по мере возможности, ее навещает.

На снимке Успенская продемонстрировала момент их совместного времяпрепровождения. Фотограф запечатлел мать и дочь, застывших в нежных объятиях друг друга. Певица назвала три дня, проведенные с наследницей, одними из самых счастливых. Знаменитость вынуждена была покинуть родного человека из-за запланированного концерта в Москве, но пообещала вернуться, как только появится свободное время.
Любовь Успенская провела «три счастливых дня» с дочерью в Словении

Поклонники порадовались за артистку и выразили надежду на полное восстановление ее дочери. Многие заметили, что Плаксина, активно занимающаяся творчеством, в последнее время стала выглядеть намного лучше.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30

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