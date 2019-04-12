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Саша Черно опасается, что беременна от Иосифа Оганесяна

Одна из самых эпатажных героинь телепроекта «Дом-2» Александра Черно опасается, что беременна от Иосифа Оганесяна.

Саша Черно опасается, что беременна от Иосифа Оганесяна

Ранее стало известно, что Саша все-таки поехала в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод. И, несмотря на то, что документы у Черно никто не принял, что восприняла брюнетка как некий «знак» свыше, девушка по-прежнему настаивает на то, что расстанется с Иосифом, если тот не поменяется.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Александра может быть беременна от Иосифа, чего она очень боится. Черно продолжает настаивать на том, что не уважает Оганесяна, а объясняет свои слова довольно просто.

По словам Саши, она не хочет иметь детей от актера, кем Иосиф как раз и является. В Сети уже появилась видеозапись, на которой ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, в недоумении обращается к Оганесяну с простым, казалось бы, вопросом.

Саша Черно опасается, что беременна от Иосифа Оганесяна

Ксюша интересуется у Иосифа, как он мог взять в жены девушку, которая его не уважает. К слову, выяснилось, что и сам Оганесян этого не понимает.

«Я тоже задаю себе вопрос такой.. Наверное, люблю..», - заявил участник.

На сегодняшний день сложно сказать, находится ли Александра в интересном положении или все-таки это вранье, ведь некоторые участники «Дома-2» продолжают настаивать на том, что Черно, разговорами о разводе и беременности, только «манипулирует» своим супругом.

«Это просто шантаж, в этом Саша сама призналась», - заявила на днях возлюбленная Алексея Безуса Милена Безбородова.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

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