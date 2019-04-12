Анастасия Волочкова прокомментировала свою фразу о том, что недовольные могут покинуть Россию

Вчера назад в эфире "Эхо Москвы" Анастасия Волочкова сказала, что Владимир Путин совершенно не виноват в бедности жителей РФ. Также балерина заявила, что все кому не нравится положение в стране, могут выехать за ее пределы, а если финансы не позволяют так поступить, нужно больше работать. Несколько часов назад знаменитость опубликовала в Instagram пост, в котором прокомментировала свою фразу.Анастасия Волочкова написала, что просто хотела поддержать Владимира Путина, а ее неправильно поняли и начали критиковать. Знаменитость призвала пользователей Сети и представителей СМИ прослушать ее интервью и понять, что она хотела сказать на самом деле. Избегая очередной волны критики и оскорблений, балерина закрыла возможность комментировать свою публикацию.