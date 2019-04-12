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Анастасия Волочкова прокомментировала свою фразу о том, что недовольные могут покинуть Россию

В соцсети Instagram Анастасия Волочкова решила прокомментировать ранее сказанную в интервью фразу о том, что недовольные жители России могут покинуть страну. Балерина отметила, что она хотела поддержать главу РФ Владимира Путина.

Анастасия Волочкова прокомментировала свою фразу о том, что недовольные могут покинуть Россию

Вчера назад в эфире "Эхо Москвы" Анастасия Волочкова сказала, что Владимир Путин совершенно не виноват в бедности жителей РФ. Также балерина заявила, что все кому не нравится положение в стране, могут выехать за ее пределы, а если финансы не позволяют так поступить, нужно больше работать. Несколько часов назад знаменитость опубликовала в Instagram пост, в котором прокомментировала свою фразу.

Анастасия Волочкова прокомментировала свою фразу о том, что недовольные могут покинуть Россию

Анастасия Волочкова написала, что просто хотела поддержать Владимира Путина, а ее неправильно поняли и начали критиковать. Знаменитость призвала пользователей Сети и представителей СМИ прослушать ее интервью и понять, что она хотела сказать на самом деле. Избегая очередной волны критики и оскорблений, балерина закрыла возможность комментировать свою публикацию.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:23

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