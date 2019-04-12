Шоу "Бородина против Бузовой" рассекречивает прошлое участниц "Дом-2"





Скорее всего, целью ведущих "Бородина против Бузовой" является создание яркого шоу, а потому их не сильно интересуют "хорошие девочки". Так, например, именно на программе Ирина Пингвинова призналась, что у нее был секс до брака, однако стоит подметить, что по приходу в Периметр звезда заявляла, что ей только 19 лет. Когда раскрылся факт, что девушка строила отношения с мужчиной на протяжении 3 лет, она тут же увеличила цифру до 21 года.Еще стоит отметить, что прежде Пингвинова приходила на телестройку под другим именем. Логично возникает вопрос, в каком возрасте девушка вступила в интимную связь с молодым человеком. Юлия Щеглова на той же программе призналась, что нормально может общаться только с бабушкой, из чего Антон Беккужев сразу же сделал вывод, что именно поэтому проектантка не может нормально строить отношения с мужчинами, чем никого не удивил.Анна Брянская даже расплакалась во время разговора об отце, с которым она не общается уже на протяжении 10 лет. Однако стоит отметить, что ранее в программе участвовал и сам мужчина, тогда заявивший во время разговора с Ильей Яббаровым, что не желает общаться или же мириться с дочерью. Однако журналисты все равно принудили Брянскую обратиться к родителю и попросить у него прощения за обиды.