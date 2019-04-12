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32-летняя жительница России делает из себя живую Барби

Россиянка делает из себя живую Барби. Она делает множество пластических операций, чтобы быть похожей на куклу.
32-летняя жительница России делает из себя живую Барби

Татьяне Тузовой, которая считается русской Барби, 32 года. Она является автором известных песен и востребованным дизайнером. Ее приглашают проводить детские праздники и мероприятия. Мужчин очень привлекает такой образ, но у девушки есть любимый супруг, который поддерживает ее во всех начинаниях.

У Татьяны Тузовой огромная коллекция кукол. В погоне за идеалом она делает пластические операции и процедуры ценой выше 150 тысяч долларов. Поклонница Барби лишилась друзей, так как не все ее понимают. Сама она говорит, что любит одиночество, ведь ей комфортно в своем собственном мире.

В детстве Татьяна Тузова хотела стать учительницей, но позже поняла, что подобной зарплаты ей не хватит для хорошей жизни. Теперь живая Барби зарабатывает на своем образе, производит детскую одежду и записывает песни.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:20

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