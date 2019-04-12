32-летняя жительница России делает из себя живую Барби





Татьяне Тузовой, которая считается русской Барби, 32 года. Она является автором известных песен и востребованным дизайнером. Ее приглашают проводить детские праздники и мероприятия. Мужчин очень привлекает такой образ, но у девушки есть любимый супруг, который поддерживает ее во всех начинаниях.У Татьяны Тузовой огромная коллекция кукол. В погоне за идеалом она делает пластические операции и процедуры ценой выше 150 тысяч долларов. Поклонница Барби лишилась друзей, так как не все ее понимают. Сама она говорит, что любит одиночество, ведь ей комфортно в своем собственном мире.В детстве Татьяна Тузова хотела стать учительницей, но позже поняла, что подобной зарплаты ей не хватит для хорошей жизни. Теперь живая Барби зарабатывает на своем образе, производит детскую одежду и записывает песни.