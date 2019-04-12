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Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов устроился на обычную работу

Один из самых эпатажных участников реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов устал от поисков работы мечты, потому решил устроиться на обычную. Он начал новую жизнь и больше не мечтает о большой сцене.
Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов устроился на обычную работу

Глеб Жемчугов во время жизни в Периметре несколько раз завоевывал различные награды, однако любовь на "Доме-2" ему найти так и не удалось. Женился экс-проектант за рамками реалити, после чего вернулся уже с семьей. Хотя Ольга Ветер и выиграла квартиру в Москве, сохранить брак супругам так и не удалось.

Глеб Жемчугов долгое время искал работу по ночным клубам столицы, он даже лечился от наркотической зависимости и признавался, что так и не научился жить по-взрослому. Однако несколько недель назад стало известно, что парень нашел обычную работу и теперь намерен начать все с чистого листа. Он трудится на Первом канале в качестве офисного работника.

Глеб Жемчугов признался, он осознал, что мечты стать известным артистом его ни к чему хорошему не привели, а потому нужно начать зарабатывать деньги, создать новую семью, купить жилье и обзавестись детьми. Судя по фотографиям в Сети, сейчас экс-проектант чувствует себя счастливым.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:16

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