Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов устроился на обычную работу

Глеб Жемчугов во время жизни в Периметре несколько раз завоевывал различные награды, однако любовь на "Доме-2" ему найти так и не удалось. Женился экс-проектант за рамками реалити, после чего вернулся уже с семьей. Хотя Ольга Ветер и выиграла квартиру в Москве, сохранить брак супругам так и не удалось.Глеб Жемчугов долгое время искал работу по ночным клубам столицы, он даже лечился от наркотической зависимости и признавался, что так и не научился жить по-взрослому. Однако несколько недель назад стало известно, что парень нашел обычную работу и теперь намерен начать все с чистого листа. Он трудится на Первом канале в качестве офисного работника.Глеб Жемчугов признался, он осознал, что мечты стать известным артистом его ни к чему хорошему не привели, а потому нужно начать зарабатывать деньги, создать новую семью, купить жилье и обзавестись детьми. Судя по фотографиям в Сети, сейчас экс-проектант чувствует себя счастливым.