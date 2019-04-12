Рамзан Кадыров просит простить Чечне миллиардные долги за газ
Рамзан Кадыров высказался о решении Верховного суда Чечни, отменившего вердикт об отмене оплаты для населения долгов за газ, вынесенный Заводским районным судом Грозного. Глава Чечни надеется на списание 9 млрд рублей, признанных ранее «безнадежными к оплате».
Кадыров напомнил, что в период войны газ через трубопроводы, поврежденные снарядами, «уходил в никуда и горел огромными факелами». В республике не хватало служб для ремонта коммуникаций, и не было возможности вести учет потреблений. Глава Чечни считает наивными доказательства об объемах газа, поставленного на территорию республики.
Кадыров призывает провести тщательную инвентаризацию для точного расчета суммы задолженности. Чеченский лидер напомнил властям о практике списания долгов и просит рассмотреть этот вопрос в отношении населения республики.
После решения о прощении 9 млрд долгов граждан Чечни за газ того же потребовали и другие регионы. «Газпром межрегионгаз» оспорил вердикт, а Генпрокуратура призвала чеченских коллег поддержать компанию. Согласно доводам поставщика топлива, республика задолжала на конец 2018 года 16,161 млрд рублей, из них на долю населения приходится свыше 13 млрд рублей.
Кадыров напомнил, что в период войны газ через трубопроводы, поврежденные снарядами, «уходил в никуда и горел огромными факелами». В республике не хватало служб для ремонта коммуникаций, и не было возможности вести учет потреблений. Глава Чечни считает наивными доказательства об объемах газа, поставленного на территорию республики.
Кадыров призывает провести тщательную инвентаризацию для точного расчета суммы задолженности. Чеченский лидер напомнил властям о практике списания долгов и просит рассмотреть этот вопрос в отношении населения республики.
После решения о прощении 9 млрд долгов граждан Чечни за газ того же потребовали и другие регионы. «Газпром межрегионгаз» оспорил вердикт, а Генпрокуратура призвала чеченских коллег поддержать компанию. Согласно доводам поставщика топлива, республика задолжала на конец 2018 года 16,161 млрд рублей, из них на долю населения приходится свыше 13 млрд рублей.
Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:17