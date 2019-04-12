Рамзан Кадыров просит простить Чечне миллиардные долги за газ





Кадыров напомнил, что в период войны газ через трубопроводы, поврежденные снарядами, «уходил в никуда и горел огромными факелами». В республике не хватало служб для ремонта коммуникаций, и не было возможности вести учет потреблений. Глава Чечни считает наивными доказательства об объемах газа, поставленного на территорию республики.Кадыров призывает провести тщательную инвентаризацию для точного расчета суммы задолженности. Чеченский лидер напомнил властям о практике списания долгов и просит рассмотреть этот вопрос в отношении населения республики.После решения о прощении 9 млрд долгов граждан Чечни за газ того же потребовали и другие регионы. «Газпром межрегионгаз» оспорил вердикт, а Генпрокуратура призвала чеченских коллег поддержать компанию. Согласно доводам поставщика топлива, республика задолжала на конец 2018 года 16,161 млрд рублей, из них на долю населения приходится свыше 13 млрд рублей.