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Снизилась цена на 13-дюймовый MacBook Pro

MacBook Pro с 13-дюймовым экраном получил несколько обновлений. Это был ряд «понижающих» опций, которые позволили снизить цену на продукт.
Снизилась цена на 13-дюймовый MacBook Pro

Прежде всего новшество коснулось наименования. Все модели MacBook Pro имеют дисплей Retina, потому это слово исключили из названия, как само собой разумеющееся. Также появилась возможность выбрать жесткий диск меньшего объема.

Внешне лэп-топ не изменился, диагональ экрана осталась прежней, габариты тоже. Разъемы не изменились, например, к MacBook Pro можно подключить сразу три внешних монитора. Два – в «гнезда» Thunderbolt, а третий – в HDMI-разъем. Но пользователи, которые пробовали подобное подключение, отмечают, что это опасно перегревает компьютер.

Одно из важных улучшений, которое ноутбук получил еще с прошлым выходом модели, – корпус Unibody из цельного листа алюминия. Другие значительные нововведения в новом MacBook Pro – считыватель флеш-карт и подсветка клавиатуры.

Размещение других элементов корпуса – неизменно. Крупный тачпад находится под клавиатурой, в центре. Кнопка включения – слева от клавиатуры. В ноутбуке установлена встроенная камера iSight, а также микрофон и динамики.

Устройство стало несколько дешевле – вместо 1699 долларов пользователю необходимо заплатить 1499.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:43

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