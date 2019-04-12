«Мы расстаёмся!»: Ксения Бородина готова подарить свой подержанный автомобиль

«Ну не расстраивайся! Ты сам придумал этот розыгрыш... Ну а что мы будем делать без HUMMER? Мы каждые выходные, всей семьей на нем куда-то выезжаем, дети радуются... Зачем ты нас решил этой возможности?» - интересуется Бородина у Омарова.

«Мы просто обязаны передать этот очаг Олимпийского подписчикам, чтобы и у них все стало круто!» - отвечает Омаров Бородиной.

Считанные часы назад на страничке телезнаменитости появилась серия новых видеороликов, на которых она впервые за долгое время запечатлена с любимым супругом Курбаном Омаровым.Под видео Ксения признается подписчикам, что они с мужем проехали на этом автомобиле не одну тысячу километров, однако Курбан окончательно решил отдать эту машину в руки фанатов.Впрочем, Курбан нашел, что ответить жене и указал на то, что хочет передать этот «очаг Олимпийского» своим поклонникам.Как бы то ни было, но Ксения сначала заявила, что против приговора Курбана, однако практически сразу же поменяла свое решение и указала на то, что женщине, то есть ей, придется только согласиться со своим мужчиной.Вчера вечером звездное семейство объявило старт своего конкурса, по результатам которого их поклонникам достанутся самые лучшие подарки, в том числе и их собственный автомобиль или 2 миллиона рублей.К слову, условия участия в конкурсе от семейства Бородиной-Омарова ничуть не отличаются от обычных гивэвей в Instagram.