«Мы расстаёмся!»: Ксения Бородина готова подарить свой подержанный автомобиль
Телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина сообщила поклонникам, что ее семейство решило расстаться со своей машиной.
Считанные часы назад на страничке телезнаменитости появилась серия новых видеороликов, на которых она впервые за долгое время запечатлена с любимым супругом Курбаном Омаровым.
Под видео Ксения признается подписчикам, что они с мужем проехали на этом автомобиле не одну тысячу километров, однако Курбан окончательно решил отдать эту машину в руки фанатов.
Впрочем, Курбан нашел, что ответить жене и указал на то, что хочет передать этот «очаг Олимпийского» своим поклонникам.
Как бы то ни было, но Ксения сначала заявила, что против приговора Курбана, однако практически сразу же поменяла свое решение и указала на то, что женщине, то есть ей, придется только согласиться со своим мужчиной.
Вчера вечером звездное семейство объявило старт своего конкурса, по результатам которого их поклонникам достанутся самые лучшие подарки, в том числе и их собственный автомобиль или 2 миллиона рублей.
К слову, условия участия в конкурсе от семейства Бородиной-Омарова ничуть не отличаются от обычных гивэвей в Instagram.
Считанные часы назад на страничке телезнаменитости появилась серия новых видеороликов, на которых она впервые за долгое время запечатлена с любимым супругом Курбаном Омаровым.
Под видео Ксения признается подписчикам, что они с мужем проехали на этом автомобиле не одну тысячу километров, однако Курбан окончательно решил отдать эту машину в руки фанатов.
«Ну не расстраивайся! Ты сам придумал этот розыгрыш... Ну а что мы будем делать без HUMMER? Мы каждые выходные, всей семьей на нем куда-то выезжаем, дети радуются... Зачем ты нас решил этой возможности?» - интересуется Бородина у Омарова.
Впрочем, Курбан нашел, что ответить жене и указал на то, что хочет передать этот «очаг Олимпийского» своим поклонникам.
«Мы просто обязаны передать этот очаг Олимпийского подписчикам, чтобы и у них все стало круто!» - отвечает Омаров Бородиной.
Как бы то ни было, но Ксения сначала заявила, что против приговора Курбана, однако практически сразу же поменяла свое решение и указала на то, что женщине, то есть ей, придется только согласиться со своим мужчиной.
Вчера вечером звездное семейство объявило старт своего конкурса, по результатам которого их поклонникам достанутся самые лучшие подарки, в том числе и их собственный автомобиль или 2 миллиона рублей.
К слову, условия участия в конкурсе от семейства Бородиной-Омарова ничуть не отличаются от обычных гивэвей в Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:18