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Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 700

Накануне в Нью-Йорке компания Acer представила своим клиентам игровой ноутбук под названием Predator Helios 700. Особенность этой новинки заключается в выдвижной клавиатуре HyperDrift.

Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 700

Разработчики Acer Predator Helios 700 приняли решение сделать выдвижную клавиатуру, чтобы ноутбук лучше охлаждался. Новинка оснащена вентиляторами AeroBlade 4-го поколения, технологией CoolBoost от Acer и специальным охладителем. В зависимости от конфигурации игровой ноутбук оснащён RTX 2070 или NVIDIA GeForce RTX 2080. Predator Helios 700 получил 17-дюймовый FHD IPS экран и центральный процессор Intel Core i9.

Клавиша PredatorSense позволит пользователю просматривать температуру устройства, преобразующего графический образ, и процессора, а также регулировать скорость вентилятора. Выдвижная клавиатура Predator Helios 700 обеспечивает лучшую эргономику. Новинка от Acer будет выпущена уже в текущем месяце, ее цена стартует от 2700 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:59

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