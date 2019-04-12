Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель подстриглась, покрасилась и сменила имидж

Видимо, Ольга Рапунцель таки прислушалась к комментариям и отправилась в салон красоты где постриглась, покрасилась и сменила имидж. Доказательством тому стало видео, недавно появившееся в Сети. На ролике видно, что звезда "Дома-2" счастлива и буквально таки светится. Многие отметили, с новой прической длинноволосая красавица стала выглядеть моложе и свежее.Ольга Рапунцель добавила в свой образ высветленные локоны, а также челку, что сделало ее более привлекательной и стильной. Телезрители тут же забросали "бренд" комплиментами, отметив, что молодая мамочка теперь стала еще прекраснее.