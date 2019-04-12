Филипп Киркоров написал песню для Сергея Лазарева на «Евровидение» бесплатно





Корреспонденты "Дни.ру" встретились с экс-супругом Аллы Пугачевой на гала-ужине премии МУЗ-ТВ, чтобы задать несколько вопросов относительно грядущего "Евровидения". Исполнитель принимает участие в международном конкурсе с 95-го года, когда появился там с хитом «Колыбельная для вулкана». Поп-певец с тех пор появляется на мероприятии то в качестве комментатора, то продюсера, то автора композиции.Филиппа Киркорова даже называют Мистер Евровидение, ведь он работал с Дмитрием Колдуном, Анжеликой Агурбаш, коллективом DoReDoS, Ани Лорак. Певец не скрывает: для него главное – привести конкурсанта к победе. На вопрос репортера, сколько ему платят за участие в европейском конкурсе, где он является и автором, и продюсером, "король эстрады" заявил, что помогает коллегам по цеху бесплатно."Я волонтер…Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет", - удивил журналистов певец. Он добавил, что планирует взять "измором" "Евровидение-2019". Знаменитость признался: если Сергей Лазарев получит первое место, его миссия будет выполненной, и он больше не будет "бороться" вместе с певцами за первенство на "Евровидении".