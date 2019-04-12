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Филипп Киркоров написал песню для Сергея Лазарева на «Евровидение» бесплатно

Филипп Киркоров в своем интервью журналистам рассказал о подготовке к "Евровидению". Поп-король сообщил, что написал бесплатно песню для участия Сергея Лазарева в конкурсе, которая прозвучит на сцене в Израиле уже в мае.

Филипп Киркоров написал песню для Сергея Лазарева на «Евровидение» бесплатно

Корреспонденты "Дни.ру" встретились с экс-супругом Аллы Пугачевой на гала-ужине премии МУЗ-ТВ, чтобы задать несколько вопросов относительно грядущего "Евровидения". Исполнитель принимает участие в международном конкурсе с 95-го года, когда появился там с хитом «Колыбельная для вулкана». Поп-певец с тех пор появляется на мероприятии то в качестве комментатора, то продюсера, то автора композиции.

Филиппа Киркорова даже называют Мистер Евровидение, ведь он работал с Дмитрием Колдуном, Анжеликой Агурбаш, коллективом DoReDoS, Ани Лорак. Певец не скрывает: для него главное – привести конкурсанта к победе. На вопрос репортера, сколько ему платят за участие в европейском конкурсе, где он является и автором, и продюсером, "король эстрады" заявил, что помогает коллегам по цеху бесплатно.
Филипп Киркоров написал песню для Сергея Лазарева на «Евровидение» бесплатно

"Я волонтер…Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет", - удивил журналистов певец. Он добавил, что планирует взять "измором" "Евровидение-2019". Знаменитость признался: если Сергей Лазарев получит первое место, его миссия будет выполненной, и он больше не будет "бороться" вместе с певцами за первенство на "Евровидении".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:12

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