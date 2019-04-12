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PUBG начали запрещать в мире из-за вызывания зависимости

Онлайн игра PlayerUnknown’s Battlegrounds теперь запрещена в Непале, так как в Телекоммуникационном управлении считают, что она вызывает зависимость у детей и подростков. Запрет вступил в силу уже вчера, 11 апреля.
PUBG начали запрещать в мире из-за вызывания зависимости

Корейская компания Bluehole Studio разработала онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds в стиле королевской битвы. Она очень популярна во всем мире. Недавно Fortnite от Epic Games, которая является конкурентом PUBG, была раскритикована принцем Гарри. Он выступил с предложением запретить ее.

На данный момент в Непале пока не было зафиксировано случаев зависимости от PUBG. Однако родители начали жаловаться правительству, что их дети отвлекаются от домашних дел и учебы. Скорее всего, это и стало поводом для запрета онлайн-игры в данной стране.

PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite от Epic Games - не первые игры, которые влияют на внимание подростков, но именно о них говорят в мире. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям ограничивать время просмотра детям.



 
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В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:49

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