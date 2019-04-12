Звезда «Дома-2» Элина Камирен продемонстрировала в Instagram свою стройную фигуру

«..С чем не поспоришь, сияние ни с чем не сравнится, когда в твоей жизни есть, мощный ингредиент.... А называется он – ЛЮБОВЬ», - подметила Камирен.

«Наверно надо совсем ничего не кушать, чтобы иметь такую красивую фигурку...», «Боже такая красивая! Ты крутая. Божественная сила женщины это ты! Умничка!» - продолжают комментировать свежее видео Камирен.



