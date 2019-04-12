Звезда «Дома-2» Элина Камирен продемонстрировала в Instagram свою стройную фигуру
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен показала в личном микроблоге свое стройное тело.
На днях телезнаменитость опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который заинтересовал многих ее подписчиков. А все потому, что на записи Элина продемонстрировала невероятно грациозную фигуру.
Под роликом Камирен поспешила поделиться с преданными фанатами своими «бьюти фишечками», которые помогают ей ухаживать за своим телом. Нужно сказать, что Элина перечислила в свежем после несколько скрабов, гелей и масел, которыми пользуется, но в конце подчеркнула, что только «любовь» является тем «мощным ингредиентом», которое придает женщине сияние.
Как бы то ни было, но больше всего внимание читателей привлекли не «бьюти» секретики Элины, а ее внешний вид. По мнению интернет-пользователей, экс-участница «Дома-2» выглядит превосходно, несмотря на тот факт, что совершенно недавно ей исполнилось 33 года.
К слову, некоторые подписчики Элины предполагают, что слухи о том, что блондинка сошлась с бывшим возлюбленным Александром Задойновым, являются правдивыми, и именно на это намекала звезда «Дома-2» в конце своего поста.
На днях телезнаменитость опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который заинтересовал многих ее подписчиков. А все потому, что на записи Элина продемонстрировала невероятно грациозную фигуру.
Под роликом Камирен поспешила поделиться с преданными фанатами своими «бьюти фишечками», которые помогают ей ухаживать за своим телом. Нужно сказать, что Элина перечислила в свежем после несколько скрабов, гелей и масел, которыми пользуется, но в конце подчеркнула, что только «любовь» является тем «мощным ингредиентом», которое придает женщине сияние.
«..С чем не поспоришь, сияние ни с чем не сравнится, когда в твоей жизни есть, мощный ингредиент.... А называется он – ЛЮБОВЬ», - подметила Камирен.
Как бы то ни было, но больше всего внимание читателей привлекли не «бьюти» секретики Элины, а ее внешний вид. По мнению интернет-пользователей, экс-участница «Дома-2» выглядит превосходно, несмотря на тот факт, что совершенно недавно ей исполнилось 33 года.
«Наверно надо совсем ничего не кушать, чтобы иметь такую красивую фигурку...», «Боже такая красивая! Ты крутая. Божественная сила женщины это ты! Умничка!» - продолжают комментировать свежее видео Камирен.
К слову, некоторые подписчики Элины предполагают, что слухи о том, что блондинка сошлась с бывшим возлюбленным Александром Задойновым, являются правдивыми, и именно на это намекала звезда «Дома-2» в конце своего поста.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45