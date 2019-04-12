Украинский телеканал готовит иск против Порошенко после его перепалки с Зеленским





Он возмущен, что Порошенко, воспользовавшись статусом главы страны, ворвался в эфир без приглашения. Президент Украины не обращал внимания на призывы ведущей занять место в студии и не собирался уходить. Лидер государства вступил в перепалку с гостями политического ток-шоу, а потом поскандалил со своим конкурентом на президентских выборах Зеленским, связавшись с ним по телефону.Ткаченко отметил, что Порошенко полностью утратил доверие украинского народа и вызывает у него лишь «отвращение и презрение». Гендиректор телеканала 1+1 предупредил главу державы о намерении медиагруппы подать на него в суд, заявив, кроме иска, президент больше ни на что «не заработал». «Ждите в понедельник», - подчеркнул автор поста.