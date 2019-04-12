АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Украинский телеканал готовит иск против Порошенко после его перепалки с Зеленским

Руководство популярного в Украине канала 1+1 намерено подать в суд на Петра Порошенко, появившегося в студии политического ток-шоу без предупреждения и устроившего перепалку с Владимиром Зеленским. Информацией поделился в своем Fаcebook-аккаунте Александр Ткаченко, гендиректор медиагруппы.
Украинский телеканал готовит иск против Порошенко после его перепалки с Зеленским

Он возмущен, что Порошенко, воспользовавшись статусом главы страны, ворвался в эфир без приглашения. Президент Украины не обращал внимания на призывы ведущей занять место в студии и не собирался уходить. Лидер государства вступил в перепалку с гостями политического ток-шоу, а потом поскандалил со своим конкурентом на президентских выборах Зеленским, связавшись с ним по телефону.

Ткаченко отметил, что Порошенко полностью утратил доверие украинского народа и вызывает у него лишь «отвращение и презрение». Гендиректор телеканала 1+1 предупредил главу державы о намерении медиагруппы подать на него в суд, заявив, кроме иска, президент больше ни на что «не заработал». «Ждите в понедельник», - подчеркнул автор поста.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно опасается, что беременна от
Шоу "Бородина против Бузовой"
Зрители раскритиковали образы Тимона и
Эксперты назвали все виды чая, полезные
«Мы расстаёмся!»: Ксения Бородина
Рамзан Кадыров просит простить Чечне
Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов
Создан стройматериал прочнее стекла
Марианна Максимовская впервые вышла в
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель
Стало известно, на каких автомобилях
Звезда «Дома-2» Элина Камирен
Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина
Украинский телеканал готовит иск против
Рэпер ST рассказал, как он написал
NASA сравнило близнецов для проверки
Дмитрий Тарасов поделился в Instagram
Газонокосилка Honda может стричь траву
Далай-ламе приказали перерождаться по
Назван главный секрет идеального секса
Сергей Белоголовцев пожаловался, что
Ксения Бородина обновила салон в своем
Ученые обнаружили в Марианской впадине
Захар Саленко подарил новенькой
Рэпер ST рассказал о причине распада
СМИ: Анджелина Джоли передумала
Google может начать обновлять Android
Таролог Саона убеждена, что «кровавая
В Сети появился тизер Volkswagen
В США женщина обратилась в больницу с
Просмотреть все новости