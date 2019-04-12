Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина планирует третьего ребёнка

Елена Бушина покинула телепроект "Дом-2" несколько лет назад, так и не найдя на нем свою любовь. Девушка приняла решение уйти за Периметр к молодому человеку, который позвал ее замуж. Семейная жизнь оказалась счастливой, а брак удачным, родители воспитывают двоих детей.Сегодня же экс-проектантка призналась, что намерена родить третьего ребенка, ведь старшие уже подросли, а они с мужем соскучились по маленьким малышам. Девушка после ухода с телестройки поддерживает дружбу с Натальей Варвиной, Ксенией Бородиной и другими знаменитостями проекта, однако никак не ассоциирует себя с данным телешоу.