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Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина планирует третьего ребёнка

Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина в соцсети Instagram призналась, что хочет родить третьего ребенка. Сейчас она воспитывает мальчика и девочку, однако они подросли, а родители соскучились по малышам.
Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина планирует третьего ребёнка

Елена Бушина покинула телепроект "Дом-2" несколько лет назад, так и не найдя на нем свою любовь. Девушка приняла решение уйти за Периметр к молодому человеку, который позвал ее замуж. Семейная жизнь оказалась счастливой, а брак удачным, родители воспитывают двоих детей.

Сегодня же экс-проектантка призналась, что намерена родить третьего ребенка, ведь старшие уже подросли, а они с мужем соскучились по маленьким малышам. Девушка после ухода с телестройки поддерживает дружбу с Натальей Варвиной, Ксенией Бородиной и другими знаменитостями проекта, однако никак не ассоциирует себя с данным телешоу.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:40

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