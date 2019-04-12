Рэпер ST рассказал, как он написал главный хит Ольги Бузовой «Мало половин»





О личной трагедии в жизни Ольги Бузовой Александр Степанов узнал 1 января, когда пришел в гости к звезде проекта "Дом-2" вместе с женой Ассоль. Тогда артиста очень поразило предательство, которое пережила девушка, потому он поспешил предложить телеведущей специально написанную для нее композицию. Ольга Бузова не поверила артисту, а потому была очень удивлена, что через неделю хит полностью был готов.Помимо написания песен, Александру Степанову также удалось установить рекорд по чтению рэпа на протяжении 24 часов. Сделать это было непросто, так как каждый час артисту давали перерыв только на 5 минут. В это время ему измеряли давление, проверяли состояние голосовых связок, а жена даже пыталась накормить.Однако после прохождения испытания рэпер узнал, что ему удалось установить сразу два рекорда, так как запись посмотрели 7 миллионов поклонников в соцсети "ВКонтакте".