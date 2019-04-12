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Зрители раскритиковали образы Тимона и Пумбы в трейлере к фильму «Король лев»

Трейлер к фильму «Король лев» появился в Сети 10 апреля. Пользователи раскритиковали образы героев картины – Тимона И Пумбы.
Зрители раскритиковали образы Тимона и Пумбы в трейлере к фильму «Король лев»

Студия Disney выложила в Сеть официальный трейлер ремейка известного мультфильма «Король Лев». Пользователи с нетерпением ждут выхода фильма, потому трейлер сразу набрал популярность. В отличии от тизера, который появился еще в ноябре прошлого года, зрители смогли увидеть больше сцен. В частности, показали Тимона и Пумбу – друзей главного героя Симбы.

Многие недовольны образом знаменитой парочки. Зрители предполагали, что сурикат и бородавочник могли бы выглядеть симпатичнее. Некоторые даже передумали идти на премьеру фильма, которая состоится 19 июля этого года.

Сюжет фильма рассказывает о приключениях львенка Симбы. Дядя Шрам обманом завладел троном его отца, и принц бежит в изгнание, где знакомится с сурикатом Тимоном и бородавочником Пумбой. Но затем Симба возвращается, чтобы вернуть себе власть и занять положенное ему место в круге жизни.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:31

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