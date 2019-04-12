Дмитрий Тарасов поделился в Instagram трогательным видео с дочкой Миланой

«Как же это мило..Я сейчас совсем по-другому взглянула на Тарасова... Удивил...», «Милана такая милая девочка... А как она ни в какую не хотела кушать за папу. Прекрасный ребенок!» - продолжают писать в Сети.

На днях на страничке в Instagram Дмитрия появился новый ролик, который понравился большому количеству поклонников. Дело в том, что на видео запечатлена младшая дочь футболиста, которая, по мнению интернет-пользователей, очень похожа на Тарасова.Стоит отметить, что практически никого не оставил равнодушным «чих» наследницы спортсмена. Впрочем, больше всего фолловеров удивили комментарии Дмитрия, который явно испытывает к дочери очень настоящие чувства.Отметим, что в последнее время в социальных сетях довольно часто обсуждают Тарасова, как «никудышного» отца, который не только не уделяет время своим детям и постоянно находится на тренировках, но и отказывается платить алименты на старшую наследницу.Как бы то ни было, но новое видео Тарасова с дочкой Миланой изменило мнение некоторых читателей.К слову, сейчас Дмитрий снова уехал на сборы, однако в профиле продолжает делиться с фанатами кадрами со своей младшей наследницей.