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Дмитрий Тарасов поделился в Instagram трогательным видео с дочкой Миланой

Бывший супруг новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой – полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов опубликовал в личном микроблоге умилительную видеозапись с дочкой Миланой.

Дмитрий Тарасов поделился в Instagram трогательным видео с дочкой Миланой

На днях на страничке в Instagram Дмитрия появился новый ролик, который понравился большому количеству поклонников. Дело в том, что на видео запечатлена младшая дочь футболиста, которая, по мнению интернет-пользователей, очень похожа на Тарасова.

Стоит отметить, что практически никого не оставил равнодушным «чих» наследницы спортсмена. Впрочем, больше всего фолловеров удивили комментарии Дмитрия, который явно испытывает к дочери очень настоящие чувства.

Отметим, что в последнее время в социальных сетях довольно часто обсуждают Тарасова, как «никудышного» отца, который не только не уделяет время своим детям и постоянно находится на тренировках, но и отказывается платить алименты на старшую наследницу.

Дмитрий Тарасов поделился в Instagram трогательным видео с дочкой Миланой

Как бы то ни было, но новое видео Тарасова с дочкой Миланой изменило мнение некоторых читателей.

«Как же это мило..Я сейчас совсем по-другому взглянула на Тарасова... Удивил...», «Милана такая милая девочка... А как она ни в какую не хотела кушать за папу. Прекрасный ребенок!» - продолжают писать в Сети.

К слову, сейчас Дмитрий снова уехал на сборы, однако в профиле продолжает делиться с фанатами кадрами со своей младшей наследницей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:22

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