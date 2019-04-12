Эксперты назвали все виды чая, полезные для здоровья человека





Белый чай содержит антиоксиданты, которые расщепляют жировые клетки, а также предотвращают повторный набор веса. Напиток имеет приятный вкус и помогает бороться со старением кожи и сердечными заболеваниями. В зеленом чае содержится минимум кофеина, его можно пить в любое время суток. Также он поможет нормализовать давление и эффективен для похудения. Чай под названием Мате, который готовят из листьев и молодых побегов дерева Падуба, считается очень полезным. Если этот напиток употреблять регулярно, то его полезные свойства помогут стабилизировать уровень сахара в крови.Улун используется при диабете и предотвращает появления раковых опухолей, а также улучшает процесс расщепления жиров. Имбирный чай снижает воспалительные процессы, стабилизирует давление и устраняет чувство голода. Мятный чай успокаивает и помогает похудеть. Черный чай поможет предотвратить жировые отложения и улучшает здоровье сердца.