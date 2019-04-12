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Газонокосилка Honda может стричь траву со скоростью более 240 км/ч

Компания Honda решила вернуть первенство в создании самой быстрой газонокосилки и разработала новую машину. Модель Mean Mower V2 сможет стричь траву, передвигаясь со скоростью более 240 км/ч.
Газонокосилка Honda может стричь траву со скоростью более 240 км/ч

В 2014 году марка Honda выпустила газонокосилку, разгонявшуюся до 187-209 км/ч. Машину, оснащенную 1,0-литровым мотором брендового супербайка, признали самой быстрой, а компании присвоили мировой рекорд Гиннеса. Однако спустя пару лет конкуренты из Норвегии обогнали японцев, создав косилку VikingT6 с двигателем V8 от Corvette, развивавшую скорость до 216 км/ч.

В Honda ответили оппонентам новой разработкой с использованием 190-сильного агрегата от супербайка Fireblade SP. С таким мотором газонокосилка Mean Mower V2 с набором лезвий из углеволокна, получившаяся компактнее и легче, может разгоняться до рекордных 241,4 км/ч. Конструкторы скрыли кастомное стальное шасси под стандартным корпусом машины, втиснули под передний капот специально напечатанный вентиляционный короб.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:17

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