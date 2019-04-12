Газонокосилка Honda может стричь траву со скоростью более 240 км/ч





В 2014 году марка Honda выпустила газонокосилку, разгонявшуюся до 187-209 км/ч. Машину, оснащенную 1,0-литровым мотором брендового супербайка, признали самой быстрой, а компании присвоили мировой рекорд Гиннеса. Однако спустя пару лет конкуренты из Норвегии обогнали японцев, создав косилку VikingT6 с двигателем V8 от Corvette, развивавшую скорость до 216 км/ч.В Honda ответили оппонентам новой разработкой с использованием 190-сильного агрегата от супербайка Fireblade SP. С таким мотором газонокосилка Mean Mower V2 с набором лезвий из углеволокна, получившаяся компактнее и легче, может разгоняться до рекордных 241,4 км/ч. Конструкторы скрыли кастомное стальное шасси под стандартным корпусом машины, втиснули под передний капот специально напечатанный вентиляционный короб.