Создан стройматериал прочнее стекла





Группа исследователей утверждает, что прозрачная древесина очень прочная и сохраняет тепло в отличие от оконного стекла. Помимо этого, она считается качественным и относительно дешевым материалом для солнечных батарей: в дневное время древесина накапливает тепло от солнца, а в ночное отдает его.В конце 90-х годов ученый Зигфрид Финк после изучения внутренней части дерева под микроскопом, уже пытался сделать ее прозрачной. Поэтому ошибочно считать его новым изобретением.Для получения исходного варианта, эксперты химически обработали древесину, после чего она стала белой, а для прозрачности добавили акриловый пластик. Таким образом, волокнистый каркас дерева не разрушается.Однако внутренняя часть дерева не такая прозрачная, как стекло, поэтому ее стоит использовать в качестве альтернативы полупрозрачному пластику. Одно из ее предназначений - сохранять приватность жителей фасадов. Также материал достаточно прочный, теплопроводной и низкоплотный.Сырье для данного стройматериала возобновляется, что тоже немаловажно. После использования его можно компостировать. В планах ученых сделать древесину более прозрачной.