Ксения Бородина обновила салон в своем автомобиле

«..качество и комфорт неоднократно проверенные нашей семьей», - подметила Ксения.

Несколько часов назад телезнаменитость опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена в салоне собственной машины. Под снимком Ксения сообщила подписчикам, что не только обновила свой салон, но и «пробила» для них приятный подарок – «скидку 10%» на новенькие накидки для авто-сидений.Впрочем, подобный сюрприз от российской звезды мало кого заинтересовал. Более того интернет-пользователи принялись активно обсуждать в Сети эти самые накидки, которых, по их мнению, не должно быть на кожаных сиденьях.По мнению некоторых фолловеров, Ксения планирует в дальнейшем продавать этот автомобиль, поэтому и надела на сиденья накидки, ведь как известно, зачастую, при покупке машины водителям важно, чтобы не только снаружи авто было в отличном состоянии, но и внутри.К слову, на многочисленные вопросы читателей Бородина до сих пор ничего не ответила. Вместе с тем пользователи Сети продолжают выдвигать различные догадки, почему же Ксения все-таки решила обновить салон своего автомобиля и надела на кожаные сиденья накидки.