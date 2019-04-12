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Марианна Максимовская впервые вышла в свет после ареста беременной дочери

Марианна Максимовская впервые появилась на публике после задержания ее дочери. Она посетила премьеру фильма «Миллиард».
Марианна Максимовская впервые вышла в свет после ареста беременной дочери

Дочь Марианны Максимовской не так давно оказалась в центре внимания прессы. Ее, по данным СМИ, задержали на Севере Москвы с наркотиками во время проведения «Проверочной закупки». У девушки были изъяты деньги и пакет с белым порошком. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Известно, что девушка находилась на момент задержания на шестом месяце беременности.

Сама Марианна Мартыновская это происшествие никак не прокомментировала. За этот месяц она не была замечена на публике ни разу. А в вечер премьеры фильма Романа Прыгунова «Миллиард» пришла на презентацию ленты вместе с супругом.

Фильм также пришли посмотреть и другие звезды: Николай Басков, Эммануил Виторган с супругой, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Дмитрий Хрусталев, Агата Муцениеце, Екатерина Архарова с мужем и другие.
Марианна Максимовская впервые вышла в свет после ареста беременной дочери

Сама картина повествует о влиятельном банкире, который всеми силами старается вернуть ускользающие финансы. Герой решается ограбить собственный банк, а в помощники берет своих пятерых детей, о которых не знал до этого.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:01

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