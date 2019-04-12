Стало известно, на каких автомобилях предпочитает ездить Сергей Шнуров









В гараже Сергея Шнурова «красуются» три автотранспортных средства, произведенные заграницей. Больше всего музыкант любит эксплуатировать внедорожник BMW X6 Sports Activity Coupe, приобретенный в 2008 году. Рок-исполнитель купил модель за 4,5 млн рублей. Артист также имеет эффектный роадстер BMW Z4. В последнее время звезду чаще замечают за рулем «баварца» BMW 750. За комфортный седан певцу пришлось заплатить около 11 млн рублей.Знаменитость может похвастаться еще одним автомобилем, использующимся для редких поездок. Это раритетный Chevrolet Bel Air, выпущенный в 1955-м. Экземпляр Шнуров подарил бывшей супруге Матильде на 43-летие. Музыкант очень осторожен с моделью, которая стоит 6 млн рублей. Интересно, что такая же машина яркого алого цвета с белой крышей была и у Леонида Брежнева.