АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Стало известно, на каких автомобилях предпочитает ездить Сергей Шнуров

Сергей Шнуров старается не афишировать подробности своей жизни, что очень интригует его поклонников и провоцирует появление различных слухов. Время от времени журналистам удается узнать некоторые секреты лидера «Ленинграда». Так, на днях стало известно, на каких автомобилях предпочитает ездить музыкант.

Стало известно, на каких автомобилях предпочитает ездить Сергей Шнуров

В гараже Сергея Шнурова «красуются» три автотранспортных средства, произведенные заграницей. Больше всего музыкант любит эксплуатировать внедорожник BMW X6 Sports Activity Coupe, приобретенный в 2008 году. Рок-исполнитель купил модель за 4,5 млн рублей. Артист также имеет эффектный роадстер BMW Z4. В последнее время звезду чаще замечают за рулем «баварца» BMW 750. За комфортный седан певцу пришлось заплатить около 11 млн рублей.
Стало известно, на каких автомобилях предпочитает ездить Сергей Шнуров

Стало известно, на каких автомобилях предпочитает ездить Сергей Шнуров
Стало известно, на каких автомобилях предпочитает ездить Сергей Шнуров

Знаменитость может похвастаться еще одним автомобилем, использующимся для редких поездок. Это раритетный Chevrolet Bel Air, выпущенный в 1955-м. Экземпляр Шнуров подарил бывшей супруге Матильде на 43-летие. Музыкант очень осторожен с моделью, которая стоит 6 млн рублей. Интересно, что такая же машина яркого алого цвета с белой крышей была и у Леонида Брежнева.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно опасается, что беременна от
Шоу "Бородина против Бузовой"
Зрители раскритиковали образы Тимона и
Эксперты назвали все виды чая, полезные
«Мы расстаёмся!»: Ксения Бородина
Рамзан Кадыров просит простить Чечне
Экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов
Создан стройматериал прочнее стекла
Марианна Максимовская впервые вышла в
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель
Стало известно, на каких автомобилях
Звезда «Дома-2» Элина Камирен
Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина
Украинский телеканал готовит иск против
Рэпер ST рассказал, как он написал
NASA сравнило близнецов для проверки
Дмитрий Тарасов поделился в Instagram
Газонокосилка Honda может стричь траву
Далай-ламе приказали перерождаться по
Назван главный секрет идеального секса
Сергей Белоголовцев пожаловался, что
Ксения Бородина обновила салон в своем
Ученые обнаружили в Марианской впадине
Захар Саленко подарил новенькой
Рэпер ST рассказал о причине распада
СМИ: Анджелина Джоли передумала
Google может начать обновлять Android
Таролог Саона убеждена, что «кровавая
В Сети появился тизер Volkswagen
В США женщина обратилась в больницу с
Просмотреть все новости