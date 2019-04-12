NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе





Скотт Келли провел 12 месяцев на космической станции. За это время астронавт подвергся как генетическим, так и физическим изменениям. После прибытия на Землю организм брата Марка Келли начал восстанавливаться, но он так и не пришел полностью в норму. Сотрудники NASA выяснили, что теломеры у него стали длиннее, но с возрастом они обычно укорачиваться. Научные работники изучили полученные данные и решили использовать их для лечения рака, а также для измерения старения.Ученые обследовали Скотта Келли и выявили умственные и физические изменения. Также специалисты заметили, что он стал более дальновидным. Исследователи сообщили, что спустя 3 года после прибытия на Землю, организм астронавта еще не пришел в норму. Исследование помогло понять, как тело человека может адаптироваться и восстановиться после полета в космос.