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NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

NASA решило сравнить близнецов Марка и Скотта Келли. Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.

NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

Скотт Келли провел 12 месяцев на космической станции. За это время астронавт подвергся как генетическим, так и физическим изменениям. После прибытия на Землю организм брата Марка Келли начал восстанавливаться, но он так и не пришел полностью в норму. Сотрудники NASA выяснили, что теломеры у него стали длиннее, но с возрастом они обычно укорачиваться. Научные работники изучили полученные данные и решили использовать их для лечения рака, а также для измерения старения.


Ученые обследовали Скотта Келли и выявили умственные и физические изменения. Также специалисты заметили, что он стал более дальновидным. Исследователи сообщили, что спустя 3 года после прибытия на Землю, организм астронавта еще не пришел в норму. Исследование помогло понять, как тело человека может адаптироваться и восстановиться после полета в космос.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:28

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