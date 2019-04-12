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Захар Саленко подарил новенькой участнице «Дома-2» Наталье Шароновой большой букет роз

«Альфа-самец» реалити-шоу «Дом-2» Захар Саленко преподнес новенькой участнице проекта Наталье Шароновой огромный букет розовых роз.

Захар Саленко подарил новенькой участнице «Дома-2» Наталье Шароновой большой букет роз

На днях Захар вернулся из Сейшельских островов на Поляну, где его ждала обладательница титула «Вице-мисс Планеты 2015». Отметим, что приход Натальи очень воодушевил 24-летнего парня.

Какой же неожиданностью для коллектива стало наблюдать за тем, как Саленко, прибыв в Периметр, тут же вручил Шароновой большой букет цветов. Марина Африкантова сразу же указала на то, что цветы были куплены не администрацией телестройки «Дом-2», и Захар их приобрел за собственные деньги.

Захар Саленко подарил новенькой участнице «Дома-2» Наталье Шароновой большой букет роз

Впрочем, оказалось, что на этом «сюрпризы» от Саленко не заканчиваются. Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Захар намерен познакомить Наталью с родственниками, а если быть точнее со своей сестрой.

Пока неизвестно, отпустило ли руководство «Дома-2» парочку за Периметр или все-таки нет, однако Шароновой подобное внимание очень приятно, в чем она призналась в женской спальне другим участницам.

Захар Саленко подарил новенькой участнице «Дома-2» Наталье Шароновой большой букет роз

«Честно, я сегодня проснулась с мыслью о том, что как будто бы этого не было.. Разговор у нас был очень приятным.. Правда.. И самое главное, что мне с ним было интересно общаться, комфортно. Даже в какой-то момент я немного застеснялась, что на меня не похоже», - призналась новенькая участница «Дома-2».

К слову, большинство телезрителей не верит в искренность симпатии Захара Саленко.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:43

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