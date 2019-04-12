Захар Саленко подарил новенькой участнице «Дома-2» Наталье Шароновой большой букет роз

«Честно, я сегодня проснулась с мыслью о том, что как будто бы этого не было.. Разговор у нас был очень приятным.. Правда.. И самое главное, что мне с ним было интересно общаться, комфортно. Даже в какой-то момент я немного застеснялась, что на меня не похоже», - призналась новенькая участница «Дома-2».

На днях Захар вернулся из Сейшельских островов на Поляну, где его ждала обладательница титула «Вице-мисс Планеты 2015». Отметим, что приход Натальи очень воодушевил 24-летнего парня.Какой же неожиданностью для коллектива стало наблюдать за тем, как Саленко, прибыв в Периметр, тут же вручил Шароновой большой букет цветов. Марина Африкантова сразу же указала на то, что цветы были куплены не администрацией телестройки «Дом-2», и Захар их приобрел за собственные деньги.Впрочем, оказалось, что на этом «сюрпризы» от Саленко не заканчиваются. Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Захар намерен познакомить Наталью с родственниками, а если быть точнее со своей сестрой.Пока неизвестно, отпустило ли руководство «Дома-2» парочку за Периметр или все-таки нет, однако Шароновой подобное внимание очень приятно, в чем она призналась в женской спальне другим участницам.К слову, большинство телезрителей не верит в искренность симпатии Захара Саленко.